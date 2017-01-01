У Росії оштрафували далекобійників за протести

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Страйк російських далекобійників проти платіжної системи «Платон»

Суд визнав винними вісьмох далекобійників у непокорі поліцейському й порушенні правил проведення мітингу

У вівторок, 23 травня, у Росії Хімкінський міський суд оштрафував лідера Об’єднання перевізників Андрія Бажутіна на 30 тисяч рублів за організацію і проведення неузгодженого мітингу.

Раніше у вівторок суд визнав винними у непокорі поліцейському й порушенні правил проведення мітингу ще вісьмох далекобійників, затриманих у неділю в Хімках під час проведення страйку проти платіжної системи «Платон». Їх оштрафували на 10,5 тисячі рублів кожного. Далекобійники планують оскаржити рішення суду.

Із 15 квітня цього року в Росії запроваджено додатковий коефіцієнт у системі «Платон»: водіям доведеться доплачувати за кожен кілометр перевезень. Далекобійники вимагають скасування цих тарифів, оскільки вони вже платять акциз на пальне, транспортний податок і податок на підприємницьку діяльність.