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    У Росії підлітки напали на поліцейську машину: з’явилося відео

    • Сьогодні, 15:35
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    Закидана фарбою автівка поліції
    Фото: @Marlon77775
    Закидана фарбою автівка поліції

    Вони закидали автомобіль фарбою, штовхали його і викрикували образи на адресу поліцейських

    На фестивалі фарб Холі у Челябінську підлітки напали на поліцейську машину, повідомляє Ura.ru. Вони закидали автомобіль фарбою, штовхали його і викрикували образи на адресу поліцейських, що знаходилися в машині.

    У прес-службі челябінського управління МВС Ura.ru розповіли, що «потрапляння [фарби] на відомчий автомобіль» дійсно було, проте «масових заворушень допущено не було». При цьому в поліції підкреслили, що проводять перевірку по «окремим фактам порушення громадського порядку».

    Цього року проти проведення фестивалю фарб в Челябінську виступила РПЦ. Місцева єпархія попросила прокуратуру перевірити законність проведення фестивалю через те, що захід загрожує «проникненням демонічних практик в душу російського народу», пише видання «Блокнот».

    Джерело: Дождь

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