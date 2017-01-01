У Росії понад мільйон біженців з Донбасу - МЗС РФ

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Фото: DT.ua В Україні кількість переселенців 1 млн 700 тисяч осіб.





Загалом в країні перебуває 2 млн українців

На території Росії перебувають понад два мільйони громадян України. Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає ВВС.

«Згідно з даними ФМС Росії, структури, яка займається цими функціями, загальне число громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, становить 2 мільйони», - повідомила Захарова.

За її словами, з них більше мільйона - біженці з Донбасу.

Нагадаємо, згідно з даними міжнародних організацій понад 1 мільйон 780 тисяч жителів Донецької і Луганської областей, а також Криму стали переселенцями всередині країни.