У Росії розповіли, про що помічник Трампа говорив з головним рабином РФ

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У Федерації єврейських громад заявили, що зустріч мала рутинний ритуальний характер

Зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа Джейсона Грінблатта з головним рабином Росії Берлом Лазаром була рутинною. Про це заявив представник Федерації єврейських громад Росії (ФЕОР) Борух Горін.

Він пояснив, що головний російський рабин за рік проводить до 400 таких зустрічей.

«Практично будь-який міжнародний політик, особливо люди єврейського походження з будь-яких можливих таборівЮ з ним зустрічаються, і це зазвичай більш-менш ритуальні зустрічі», - повідомив Горін.

З його слів, на них зазвичай обговорюються питання, пов'язані з єврейським народом: антисемітизм, політика Ізраїлю, стан російської єврейської громади, і зустріч Лазара з Грінблаттом нічим не відрізнялася.

Крім того, на той момент Грінблатт був не представником президентської адміністрації, а юридичним радником організації Трампа Trump Organization.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, один із помічників президента США Дональда Трампа Джейсон Грінблатт влітку 2016 року зустрічався з головним рабином Росії Берлом Лазаром.



