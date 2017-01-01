У Росії школярі розбили пам'ятник Леніну з політичних міркувань

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Пам'ятник Леніну

Cвій вчинок учні пояснили розбіжностями з політикою Леніна

У Росії в Амурській області школярі з благополучних сімей з хорошим знанням історії розбили пам'ятник Леніну з політичних міркувань.

Як повідомляє «Амурська правда», інцидент стався в Ушумуні в «День піонерії». Двоє учнів 8 і 9 класів побили бетонний монумент на площі біля залізничного вокзалу битами. В результаті у пам'ятника пошкоджений постамент, розбиті вазони, руки і ноги, а також частини піджака.

Дітей незабаром затримали, і свій вчинок вони пояснили розбіжностями з політикою Леніна.

За словами директора місцевої школи, раніше ці підлітки не були помічені в хуліганських витівках. Навпаки, один з учнів нещодавно зайняв друге місце на олімпіаді з історії.

Пам'ятник в Ушумуні - один з найстаріших монументів Леніну, встановлений у 1939 році, і він перебуває на державному обліку як пам'ятка історії регіонального значення. «Зараз наші співробітники перебувають в Ушумуні з метою оцінки технічного стану пам'ятки та обсягу завданої шкоди. Ремонтно-відновлювальні та реставраційні роботи будуть проведені за рахунок батьків хуліганів», - підкреслив керівник державної інспекції з охорони об'єктів культурної спадщини Амурської області Віталій Ребізант.

Влада регіону також направили заяву в транспортну поліцію з вимогою притягнути підлітків до відповідальності за вандалізм.