У Росії вбили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на патрульних

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Поліція Астрахані

В Астрахані нападники спеціально влаштували ДТП для того, щоб вбити прибулих поліцейських, повіідомляють російські ЗМІ

У Росії під час спецоперації було вбито чотирьох підозрюваних у нападі на патруль ДПС в Астрахані.

Про це повідомив старший помічник керівника Слідчого управління СК по регіону Андрій Хегай, передає Интерфакс-Россия.

«Операція щойно завершена. Під бетонною плитою - тіла трьох підозрюваних. Був бій між співробітниками правоохоронних органів і підозрюваними», — сказав він, додавши, що операція проводилася в промисловому секторі Ленінського району.

Ще двоє підозрюваних затримані, повідомив губернатор Астраханської області Олександр Жилкін.

Як повідомляли напередодні російські ЗМІ, в Астрахані нападники спеціально влаштували ДТП для того, щоб вбити прибулих поліцейських. Обидва інспектора загинули на місці інциденту. Зловмисники вкрали у них табельну зброю і втекли.

Трагедія в Астрахані потрапила в об'єктив реєстратора їхньої службової машини. Двоє інспекторів дорожньо-патрульної служби були убиті після того, як прибули на виклик через ДТП. На кадрах видно, що один із підозрюваних сидів у поліцейському авто, але швидко полишив його, коли почулася стрілянина.