У Росії визнали: створення пошукової системи «Спутник» обернулося провалом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ідея створити в Росії національний пошуковик виникла ще в 2008 році після війни в Грузії

Компанія «Ростелеком» визнала невдалою спробу створити власну російську пошукову систему «Спутник», яка з початку роботи в 2014 році так і не набула популярності.

Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на людей, близьких до компанії та «Ростелекому».

«Спутник» добре функціонував технічно, але так і не став популярним в пошуковиком - у нього немає навіть 1% пошукового ринку рунета. У квітні кількість переходів із «Спутника» на інші сайти рунету склала 100 823, тоді як у «Яндекса» і Google були мільярди переходів. Частка «Яндекс» в квітні склала 54%, Google ─ 40,8%.

Остаточного розуміння майбутнього «Спутника» наразі немає, компанія прийматиме рішення до 1 червня. Можливо, пошуковик переорієнтують на завдання, пов'язані з розрахунком великих даних, але повністю закривати сервіс оператор не планує. Долю «Спутника» вирішуватиме новий президент «Ростелекому» Михайло Осєєвській.

Представник «Ростелекому» Андрій Поляков підтвердив, що плани розвитку «Спутника» наразі переглядаються.

«Необхідно буде внести корективи, що відповідають дійсності. Компанія хоче підвищити ефективність і знизити витрати. Для цього йде пошук нової економічної та ринкової моделі», - сказав Поляков.

Великі пошукові системи заробляють на продажу реклами в результатах пошуку, а «Спутник» таку рекламу не продає. Проте у «Спутника» є контракти, пов'язані з держпослугами та розрахунком великих даних. За даними «СПАРК-Інтерфаксу», виручка «Спутника» в 2015 році склала 136,6 млн руб., збиток ─ 150,5 млн руб.

Ідея створити в Росії національний пошуковик виникла ще в 2008 році після війни в Грузії. Тоді стало зрозуміло, що пошукова система може служити потужним медіаресурсом і використовуватися як агрегатор потрібних державі новин.