У Росії з серіалу «Фарго» прибрали негатив про Путіна

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

При перекладі серіалу в одній з реплік Путіна замінили на просто «хлопчика»

Російський державний «Перший канал» при перекладі третього сезону американського серіалу «Фарго» прибрав з реплік персонажів згадки Росії і президента Володимира Путіна. Увага на це звернуло російське видання «Медуза».

На момент написання новини в ефір вийшли чотири епізоди сезону з десяти. Росія і Путін згадуються тільки в двох з них: другому і четвертому.

У другій серії (45:45) репліка про достоїнства авторитарного методу управління країною виглядає так:

Оригинал: Yes, you can still find some relative stability in the brutal nation states: North Korea, Putinʼs done some great things with Russia. You just have to know which palms to grease.

Дослівно: Так, в жорстоких режимах ще можна знайти відносну стабільність: у Північній Кореї, в Росії Путін теж добре постарався. Треба тільки знати, кому дати на лапу.

«Перший канал»: Відносна стабільність існує тільки в тоталітарних державах. У Північній Кореї, наприклад, де треба лише точно знати, кого підмазати.

У четвертому епізоді українець Юрій Гурка розповідає (12:45) про дитинство Путіна і про особливості слова «правда» в російській мові. Перекладачеві довелося змінити зміст фрази, щоб прибрати з неї Путіна, який в ефірі федерального каналу став просто «хлопчиком»:

Оригинал: When Putin was a boy, he already knew he wanted to be FSB. He lived in the well, kept a photo of Berzhin by his bed. Berzhin, who squats in 1920 dirt, gives birth of GRU, later KGB. Godfather. And this boy, Putin, he learns sambo, rules the yard school by his fist. You see, in Russia, there are two words for truth. «Pravda» is manʼs truth. «Istina» is Godʼs truth. But there is also «nepravda», untruth. And this is the weapon the leader uses. Because he knows what they donʼt. The truth is whatever he says it is.

Дослівно: Путін з дитинства мріяв працювати в ФСБ. Він жив бідно, у ліжку тримав портрет Берзіна. Берзін пройшов через 20-і роки, створив ГРУ, а потім КДБ. Для нього він хрещений батько. Ще хлопчиком Путін пішов на самбо, став господарем шкільного двору. Розумієш, в Росії є два різних поняття правди. Правда - це для людей, істину визначає бог. Але є ще nepravda, тобто брехня. Саме її лідер використовує як зброю. Адже він знає те, чого не знають інші. Правдою стає те, що говорить він.

«Перший канал»: Хлопчик з дитинства мріяв стати розвідником. Він жив в комуналці, тримав на тумбочці портрет Берзіна. Берзін - який в 1923-му створив ГРУ, а згодом КДБ - хрещений батько. Цей хлопчисько незабаром пішов на самбо і став грозою шкільного двору. Бачиш, в кожній мові два слова «правда». Правда - це правда людей, а істина - божа правда. Але є ще неправда - брехня. І ця зброя, тому що хтось знає, а ти - ні. Правда - лише те, що існує в дійсності.

Персонажі серіалу також періодично згадують росіян, безпосередньо пов'язаних з сюжетом. У цих випадках «Перший канал» ніяк не змінював національну приналежність.