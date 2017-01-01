У Росії заблокували чотири месенджери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: AP, Oliver Lang

Заблоковані BlackBerry Messenger, Imo, Line і Vchat

Роскомнадзор (РФ) заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat. Про це повідомив прес-секретар відомства Вадим Ампелонській.

«Адреси цих сервісів внесені до реєстру заборонених сайтів», - сказав Ампелонській. Він пояснив, що представники месенджерів не надали вчасно у відомство свої контактні дані.

Прес-секретар додав, що поки представники BlackBerry Messenger і інших сервісів у Роскомнадзор з проханням скасувати блокування не зверталися. «Якщо вони дадуть необхідні відомості, то ми їх виключимо з реєстру», - уклав він.

У середині листопада 2016 року Роскомнадзор вніс до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn і направив операторам зв'язку повідомлення про блокування ресурсу. Закон «Про персональних даних» вступив в силу в РФ 1 вересня 2015 року. Він зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян лише на території Росії.





Джерело: ТАСС