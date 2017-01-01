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    У Росії заблокували чотири месенджери

    • Сьогодні, 20:55
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    Фото: AP, Oliver Lang <p></p>
    Фото: AP, Oliver Lang

    Заблоковані BlackBerry Messenger, Imo, Line і Vchat

    Роскомнадзор (РФ) заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat. Про це повідомив прес-секретар відомства Вадим Ампелонській.

    «Адреси цих сервісів внесені до реєстру заборонених сайтів», - сказав Ампелонській. Він пояснив, що представники месенджерів не надали вчасно у відомство свої контактні дані.

    Прес-секретар додав, що поки представники BlackBerry Messenger і інших сервісів у Роскомнадзор з проханням скасувати блокування не зверталися. «Якщо вони дадуть необхідні відомості, то ми їх виключимо з реєстру», - уклав він.

    У середині листопада 2016 року Роскомнадзор вніс до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних соціальну мережу для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn і направив операторам зв'язку повідомлення про блокування ресурсу. Закон «Про персональних даних» вступив в силу в РФ 1 вересня 2015 року. Він зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян лише на території Росії.

    Джерело: ТАСС

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