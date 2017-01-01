У Росії загинув путінський снайпер, який воював на Донбасі
- Сьогодні, 04:28
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Розсилка
У ДТП загинув російський снайпер-розвідник, учасник бойових дій на Донбасі у 2014 році30 квітня 2017 року загинув у дорожньо-транспортній пригоді російський військовий, який брав активну участь в боях проти української армії на Донбасі, Віктор Авжинов.
Про це повідомляють волонтери InformNapalm.
ДТП сталося в рідному для бойовика Ханти-Мансійську.
За інформацією видання, Віктор Авжинов -снайпер-розвідник, учасник бойових дій на Донбасі у 2014 році. Нагороджений державними та відомчими нагородами, в тому числі медаллю Суворова № 40978, указом президента РФ від 24 листопада 2014 року, за участь у війні на Донбасі.
«Та ж доля спіткала і одного з фігурантів нашого розслідування, опублікованого у 2015 році, в якому були викриті російські військовослужбовці зі складу 18-ї мотострілецької бригади ЮВО, які воювали на Донбасі влітку-восени 2014 року. Хоча смерть нижче описаного фігуранта не відноситься до бойових втрат, певний символізм в ній все-таки є присутнім...» – додав волонтер Irakli Komaxidze на своїй сторінці в Facebook.