У Росії загинув путінський снайпер, який воював на Донбасі

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Віктор Авжинов, російський снайпер-розвідник, учасник бойових дій на Донбасі у 2014 році

У ДТП загинув російський снайпер-розвідник, учасник бойових дій на Донбасі у 2014 році

30 квітня 2017 року загинув у дорожньо-транспортній пригоді російський військовий, який брав активну участь в боях проти української армії на Донбасі, Віктор Авжинов.

Про це повідомляють волонтери InformNapalm.

ДТП сталося в рідному для бойовика Ханти-Мансійську.

За інформацією видання, Віктор Авжинов -снайпер-розвідник, учасник бойових дій на Донбасі у 2014 році. Нагороджений державними та відомчими нагородами, в тому числі медаллю Суворова № 40978, указом президента РФ від 24 листопада 2014 року, за участь у війні на Донбасі.

«Та ж доля спіткала і одного з фігурантів нашого розслідування, опублікованого у 2015 році, в якому були викриті російські військовослужбовці зі складу 18-ї мотострілецької бригади ЮВО, які воювали на Донбасі влітку-восени 2014 року. Хоча смерть нижче описаного фігуранта не відноситься до бойових втрат, певний символізм в ній все-таки є присутнім...» – додав волонтер Irakli Komaxidze на своїй сторінці в Facebook.