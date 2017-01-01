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    У «Самопомочі» прокоментували ймовірність арешту Садового

    • Сьогодні, 06:41
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    мер Львова Андрій Садовий
    мер Львова Андрій Садовий

    Сироїд відзначила, що «Самопоміч» зацікавлена у розслідуванні трагедії, що трапилась на Грибовицькому сміттєзвалищі

    У «Самопомочі» допускають, що мера Львова Андрія Садового можуть арештувати через відкриття кримінального провадження щодо трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

    Про таке заявила Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради в ефірі телеканалу ZIK у відповідь на запитання ведучої про ймовірність арешту Садового і дії «Самопомочі» через відкриття кримінального провадження щодо трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

    «Я допускаю цілком, що може трапитись така ситуація. Тому, що ми маємо органи правопорядку, які схильні до вибіркового переслідування і суди, які схильні до вибіркового правосуддя». - зазначила віце-спікер Верховної Ради.

    Сироїд вважає, що йдеться суто про політичну розправу.

    «Я думаю, що ми є цілком свідомі щодо цієї загрози вже тривалий час. Цю сміттєву облогу Львова ініціювали, фактично, з Адміністрації президента. Зрозуміло було, що історія ця буде недоброю, особливо коли ми в той чи інший спосіб відмовились від співпраці. Бо пропонували: «А давайте ви будете нас любити, а ми не будемо створювати проблем зі сміттям». Отака була історія», - розповіла віце-спікер Верховної Ради.

    Також пані Сироїд відзначила, що «Самопоміч» зацікавлена у незалежному і відкритому розслідуванні трагедії, що трапилась на сміттєзвалищі. 

    історія Самопоміч Оксана Сироїд
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