У «Самопомочі» прокоментували ймовірність арешту Садового

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мер Львова Андрій Садовий

Сироїд відзначила, що «Самопоміч» зацікавлена у розслідуванні трагедії, що трапилась на Грибовицькому сміттєзвалищі

У «Самопомочі» допускають, що мера Львова Андрія Садового можуть арештувати через відкриття кримінального провадження щодо трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Про таке заявила Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради в ефірі телеканалу ZIK у відповідь на запитання ведучої про ймовірність арешту Садового і дії «Самопомочі» через відкриття кримінального провадження щодо трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.

«Я допускаю цілком, що може трапитись така ситуація. Тому, що ми маємо органи правопорядку, які схильні до вибіркового переслідування і суди, які схильні до вибіркового правосуддя». - зазначила віце-спікер Верховної Ради.

Сироїд вважає, що йдеться суто про політичну розправу.

«Я думаю, що ми є цілком свідомі щодо цієї загрози вже тривалий час. Цю сміттєву облогу Львова ініціювали, фактично, з Адміністрації президента. Зрозуміло було, що історія ця буде недоброю, особливо коли ми в той чи інший спосіб відмовились від співпраці. Бо пропонували: «А давайте ви будете нас любити, а ми не будемо створювати проблем зі сміттям». Отака була історія», - розповіла віце-спікер Верховної Ради.

Також пані Сироїд відзначила, що «Самопоміч» зацікавлена у незалежному і відкритому розслідуванні трагедії, що трапилась на сміттєзвалищі.