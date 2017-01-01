У Сенаті США не виключають нових санкцій проти Росії

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Сенатори обмірковують, як відреагувати на втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, продовження війських дій на сході України і підтримку режиму Асада

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що він не виключає запровадження нових санкцій проти Росії, якщо пропозиція матиме двопартійну підтримку. Про це повідомляє Голос Америки.

«Якщо адміністрація [Трампа] вважає, що потрібні додаткові санкції, або ми можемо домовитися щодо чогось, що матиме двопартійну підтримку, я не виключаю цього», - сказав Макконнелл, відповідаючи на запитання.

Законодавець додав, що він «бажає поговорити з головою комітету з міжнародних відносин Бобом Коркером про додаткові санкції проти Росії у зв’язку з її підтримкою режиму сирійського президента Башара аль-Асада».

Як пише видання The Hill, двопартійна група сенаторів, включно з головою комітету з питань збройних сил Джоном Маккейном і високопоставленим членом комітету з міжнародних відносин демократом Бенджаміном Кардином на початку цього року запропонували нові санкції проти Росії. І хоча законопроект уже має підтримку 19 законодавців, його ще не розглядав комітет з міжнародних відносин.

Тим часом сенатори обмірковують те, як відреагувати на втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, продовження війських дій на сході України і підтримку режиму Асада.

На початку цього року – нагадує видання The Hill – сенатори запропонували законопроект, який має унеможливити президенту Трампу скасувати санкції проти Росії, пов’язані з втручанням у вибори в США або в Україну без згоди Конгресу.

На запитання, чи розглядається скасування деяких санкцій, висопоставлена радниця Білого дому Келліенн Конвей сказала Fox News, що «все це розглядається», але президент Трамп окремо назвав будь-які здогади передчасними.

На початку цього року лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл заявив, що Трамп не повинен скасовувати існуючі санкції проти Москви.

Як повідомлялось, низка депутатів Європарламенту виступають за посилення санкцій проти РФ через зухвале невиконання Кремлем Мінських домовленостей.