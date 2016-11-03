У серці столиці Новий рік зустріли понад 100 тис. киян та гостей міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святкування на Софійській площі

На Софійській площі Києва відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий 2017 рік у серці столиці – на Софійській площі, де відбувся грандіозний концерт за участю популярних українських виконавців. Про це повідомляється на сайті Київської міської адміністрації.

Святковий настрій та незабутню атмосферу біля головної ялинки країни створювали виступи Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України, зірок української академічної, естрадної, джазової, народної музики. Окрім того, привітали глядачів шоу-група «Prime», Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова та скрипаль В’ячеслав Кондрат’єв та гурти «Електронмаш», «Мorphom», «ГуляйГород».

Також, долучитися до святкування Нового 2017 року 1 та 2 січня зможуть усі охочі. Так, у неділю – 1 січня та понеділок – 2 січня, на головній локації святкових заходів – Софійській площі з 17:00 до 21:00 відбудеться збірний концерт виконавців і хореографічних колективів за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Загалом цьогоріч місто підготувало 21 новорічну акцію. Святкування охоплять не лише центр, а й лівий берег і більш віддалені райони міста.

За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно – до підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків і інших рятувальних заходів. За інформацією Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі надійшло 7 звернень – 4 особи госпіталізовано.