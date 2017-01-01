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    У шести областях України обмежено рух транспорту

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    В Україні обмежено рух транспорту
    В Україні обмежено рух транспорту

    У той же час знято обмеження на частині доріг у Закарпатті

    Через негоду в шести областях України введено тимчасове обмеження на рух автомобільного транспорту автошляхами країни. Про це з посиланням на дані «Укравтодору» повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема:

    • В Житомирській області обмежено рух автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 07:30 3 лютого;
    • У Київській області з 08:30 п'ятниці обмежено рух автобусів та великовагових транспортних засобів на дорогах загального користування місцевого значення;
    • У Черкаській області з 10:30 3 лютого на дорогах загального користування місцевого значення обмежено рух великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту;
    • У Вінницькій області діє обмеження для руху автобусів на дорогах загального користування місцевого значення з 06:00 3 лютого;
    • У Хмельницькій області діє обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05:00 п'ятниці;
    • У Закарпатській області з 21:30 2 лютого рух по дорозі Свалява - Мукачеве перекрито для транспорту (об’їзд здійснюється по а/д М-06, яка проходить паралельно).

    Водночас на Закарпатті станом на 08:00 4 лютого на автостраді Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів у районі с. Гребля, на 35 км рівень води знизився, переливу через дорогу немає, тому рух транспортних засобів відновлено.

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