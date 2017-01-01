У шести областях України обмежено рух транспорту

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В Україні обмежено рух транспорту

У той же час знято обмеження на частині доріг у Закарпатті

Через негоду в шести областях України введено тимчасове обмеження на рух автомобільного транспорту автошляхами країни. Про це з посиланням на дані «Укравтодору» повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема:

В Житомирській області обмежено рух автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 07:30 3 лютого;

У Київській області з 08:30 п'ятниці обмежено рух автобусів та великовагових транспортних засобів на дорогах загального користування місцевого значення;

У Черкаській області з 10:30 3 лютого на дорогах загального користування місцевого значення обмежено рух великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту;

У Вінницькій області діє обмеження для руху автобусів на дорогах загального користування місцевого значення з 06:00 3 лютого;

У Хмельницькій області діє обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05:00 п'ятниці;

У Закарпатській області з 21:30 2 лютого рух по дорозі Свалява - Мукачеве перекрито для транспорту (об’їзд здійснюється по а/д М-06, яка проходить паралельно).

Водночас на Закарпатті станом на 08:00 4 лютого на автостраді Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів у районі с. Гребля, на 35 км рівень води знизився, переливу через дорогу немає, тому рух транспортних засобів відновлено.