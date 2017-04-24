У школі Дагестана стався вибух: загинула дитина

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Під час вибуху в дагестанській школі постраждали 11 дітей

Під час вибуху гранати в комп'ютерному класі в Цумадінському районі Дагестану РФ загинув учень восьмого классу. Всього постраждали 11 дітей, заявили в МВС республіки.

За словами заступника директора школи з виховної роботи Магомеддібіра Зубаірова, постраждали 13 учнів.

Троє потерпілих перебувають в реанімації у важкому стані, повідомили РІА «Новини» в приймальному покої Цумадінському центральної районної лікарні.

«Один з учнів восьмого класу приніс гранату. В результаті в комп'ютерному класі стався вибух», - розповів директор Агвалінской середньої школи Шаміль Абакаров.

Причиною інциденту, як заявили в МВС, стало необережне поводження зі зброєю. Хлопчик, який приніс на урок гранату, затриманий.

Школа оточена, на територію нікого не пускають.