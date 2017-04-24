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    У школі Дагестана стався вибух: загинула дитина

    • Сьогодні, 16:26
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    Під час вибуху в дагестанській школі постраждали 11 дітей

    Під час вибуху гранати в комп'ютерному класі в Цумадінському районі Дагестану РФ загинув учень восьмого классу. Всього постраждали 11 дітей, заявили в МВС республіки.

    За словами заступника директора школи з виховної роботи Магомеддібіра Зубаірова, постраждали 13 учнів.

    Троє потерпілих перебувають в реанімації у важкому стані, повідомили РІА «Новини» в приймальному покої Цумадінському центральної районної лікарні.
    «Один з учнів восьмого класу приніс гранату. В результаті в комп'ютерному класі стався вибух», - розповів директор Агвалінской середньої школи Шаміль Абакаров.

    Причиною інциденту, як заявили в МВС, стало необережне поводження зі зброєю. Хлопчик, який приніс на урок гранату, затриманий.

    Школа оточена, на територію нікого не пускають.

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