У штабі АТО повідомили про двох загиблих і п’ятьох поранених бійців за день

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Напружена ситуація зберігається на маріупольському напрямку

У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на частині сходу України повідомили, що від початку доби і станом на 22-у годину втрати в лавах Збройних сил України становлять двоє загиблих і п’ятеро поранених бійців.

Також на цей час у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано близько 50 обстрілів із боку бойовиків незаконних збройних формувань, повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

Напружена ситуація, за його словами, зберігається на маріупольському напрямку.

Станом на 18-у годину повідомляли про одного загиблого і трьох поранених українських військових із початку доби і на той час 25 обстрілів.

Підтримувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні терористичними, своїх нових заяв про вечірню ситуацію не робили.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, та жодного разу цей режим не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.