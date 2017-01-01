У штабі АТО розповіли подробиці обстрілу Авдіївки і Мар'їнки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: В'ячеслав Аброськін Наслідки мінометного обстрілу бойовиків в Авдіївці.

Через обстріли бойовиків пораненно двох мирних жителів

Сьогодні, 4 травня, під час обстрілу позицій сил АТО під вогонь противника потрапили житлові квартали Авдіївки і Мар'їнки. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає «Главком».

В Авдіївці під обстріл бойовиків потрапили будинку по вулиці Спортивній. В результаті обстрілу поранення отримали двоє мирних жителів, з вогнепальними осколковими пораненнями їх терміново доставили в центральну районну лікарню. Стан їх здоров'я задовільний.

У Мар'їнці в результаті ворожого обстрілу був знищений автомобіль ВАЗ 2101, який знаходився на подвір'ї приватного будинку по вулиці Прокоф'єва, 214.

На місцях подій працюють представники Загального центру контролю координації за режимом припинення вогню та Національної поліції України. Інформація про постраждалих і інші факти пошкоджень уточнюється.