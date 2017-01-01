У штабі АТО заявили про загострення на Донбасі: 8 поранених та травмованих бійців

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Кількість ворожих обстрілів зростає

У зоні проведення АТО станом на 21:00 13 березня було поранено і травмовано 8 українських військовиків, йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції.

Згідно з інформацією, кількість обстрілів позицій ЗСУ зростає, ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою.

У штабі зазначили, що поранену під Авдіївкою волонтерку з Київської області було госпіталізовано до мобільного госпіталю Покровська, зараз її життю загрози немає.

Станом на 18:00 повідомлялося про 42 обстріли та одного пораненого бійця.