  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Сирії військова авіація завдала удару по госпіталю

    • Сьогодні, 14:52
    • Розсилка
    <span>Дані медиків та правозахисників щодо загиблих різняться</span>
    Фото: ВВС
    Дані медиків та правозахисників щодо загиблих різняться

    Загинуло 12 осіб

    Внаслідок удару військової авіації по госпіталю в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб (Сирія) загинуло не менше 12 осіб, будівля лікарні серйозно постраждала, передає Reuters із посиланням на місцевих медпрацівників та правозахисників.

    Повідомляється, що авіаудару по лікарні Кафр-Тахарімі (провінція Ідліб) завдала сирійська або російська військова авіація.

    За різним даними, внаслідок удару загинуло 12 осіб.

    Водночас, за словами представника госпіталю, під час атаки загинуло не менше 14 осіб, у тому числі пацієнти.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії розбомбили тимчасовий госпіталь повстанців. За інформацією сирійських правозахисників, у результаті атаки поранено п'ятьох медиків, під завалами залишалося чотири людини.

    Сирія бомбардування Сирії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ