У Сирії військова авіація завдала удару по госпіталю

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Фото: ВВС Дані медиків та правозахисників щодо загиблих різняться

Загинуло 12 осіб

Внаслідок удару військової авіації по госпіталю в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб (Сирія) загинуло не менше 12 осіб, будівля лікарні серйозно постраждала, передає Reuters із посиланням на місцевих медпрацівників та правозахисників.

Повідомляється, що авіаудару по лікарні Кафр-Тахарімі (провінція Ідліб) завдала сирійська або російська військова авіація.

За різним даними, внаслідок удару загинуло 12 осіб.

Водночас, за словами представника госпіталю, під час атаки загинуло не менше 14 осіб, у тому числі пацієнти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії розбомбили тимчасовий госпіталь повстанців. За інформацією сирійських правозахисників, у результаті атаки поранено п'ятьох медиків, під завалами залишалося чотири людини.