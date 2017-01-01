У Сочі тривають переговори Путіна та Ердогана

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Фото: ONLINE.UA Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган

Президенти обговорять ситуацію в Сирії та військово-технічну співпрацю

У російському Сочі почалися переговори президента РФ Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Зустріч відбувається у сочинській резиденції Путіна.

Очікується, що основною темою переговорів стануть двосторонні відносини, ситуація в Сирії і військово-технічна співпраця. Як повідомляв напередодні журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, буде обговорюватися і можливість покупки Туреччиною комплексу С-400.

Путін, відкриваючи зустріч з главою Туреччини, висловив надію що політична обстановка в Туреччині буде відновлюватися після проведення референдуму. Він також сподівається, що відновлення політичної обстановки в Туреччині сприятиме покращенню російсько-турецьких відносин.

Ердоган перед вильотом заявив, що для повної нормалізації відносин Росії необхідно зняти торговельні санкції з Туреччини. Тільки це дозволить вивести товарообіг на рівень $100 млрд на рік. У 2016 році він становив $15,8 млрд.

Джерело: РБК