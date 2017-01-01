У Сомалі за дві доби від голоду померло 110 людей

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Нинішні погодні умови несуть загрозу для мільйонів людей по всій країні

У Сомалі, яке потерпає через сильну посуху, за останні 48 годин в одному з регіонів загинуло 110 людей. Про це 4 березня повідомив прем'єр-міністр країни Хасан Алі Хайре, передає DW.

Заява про масову смерть стала першою з моменту проголошення надзвичайного стану в Сомалі 28 лютого. Мало того, нинішні погодні умови несуть загрозу для мільйонів людей по всій країні.

За інформацією Організації Об'єднаних Націй, загалом у східноафриканській країні допомоги потребує п'ять мільйонів людей через ризик масштабного голоду.

ООН минулого місяця заявила про необхідність допомоги в обсязі 4,4 мільярда доларів США задля відвернення гуманітарної катастрофи в регіоні, до якого, крім Сомалі, входять також охоплені конфліктами Нігерія, Південний Судан та Ємен.

Через брак питної води посилилася загроза холери, додали в ООН, є повідомлення про випадки смертей від цієї хвороби.

Тисячі людей прибувають до столиці Могадішо у пошуках їжі. Нещодавно обраний президент Мохамед Фармаджо закликав світову спільноту допомогти Сомалі.