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    У США чоловік у масці Санта-Клауса пограбував банк

    • Сьогодні, 20:51
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    Грабіжникові вдалося втекти з грошима
    Грабіжникові вдалося втекти з грошима

    Інцидент стався у відділенні банку City Employee Credit Union

    У місті Мемфіс (штат Теннессі, США) чоловік у масці Санта-Клауса пограбував банк, повідомляє ABC News.

    Інцидент стався в одному з відділень банку City Employee Credit Union.

    Повідомляється, що чоловік увійшов до будівлі банку і став роздавати цукерки всім присутнім, після чого підійшов до каси і передав записку з вимогою віддати йому гроші.  

    Грабіжникові вдалося втекти з отриманими грошима. Поліція веде пошуки злочинця.

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