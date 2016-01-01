У США чоловік у масці Санта-Клауса пограбував банк
- Сьогодні, 20:51
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Грабіжникові вдалося втекти з грошима
Інцидент стався у відділенні банку City Employee Credit Union
У місті Мемфіс (штат Теннессі, США) чоловік у масці Санта-Клауса пограбував банк, повідомляє ABC News.
Інцидент стався в одному з відділень банку City Employee Credit Union.
Повідомляється, що чоловік увійшов до будівлі банку і став роздавати цукерки всім присутнім, після чого підійшов до каси і передав записку з вимогою віддати йому гроші.
Грабіжникові вдалося втекти з отриманими грошима. Поліція веде пошуки злочинця.