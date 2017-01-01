У США двох українців засудили на 25 років за контрабанду кокаїну на «яхті-примарі»

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Громадяни України намагалися в нічний час на яхті доставити на територію США 370 кг кокаїну загальною вартістю $ 10 млн

Суд Тампи, штат Флорида, засудив двох українців до 25 років тюремного ув'язнення за спробу контрабанди кокаїну. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінюсту США.

Відзначається, що Ігор Польшин і Олексій Цуркан були затримані в листопаді 2016 року біля берегів Пуерто-Ріко. Громадяни України намагалися в нічний час на яхті доставити на територію США 370 кг кокаїну загальною вартістю $ 10 млн.

За даними відомства, яхту, на якій вони пливли вночі без розпізнавальних ліхтарів, виявив прикордонний літак P-3 Orion. Після перевірки яхти по базі даних, яка йшла під іспанським прапором, з'ясувалося, що вона є так званим «судном-примарою», так як використовує чужий реєстраційний номер.

При цьому уточнюється, що раніше суд присяжних визнав Польшина і Цуркана винними в контрабанді наркотиків.