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    У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі

    • Сьогодні, 09:30
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    На борту літака Cessna 310 знаходилася сім'я: чоловік, дружина і троє підлітків

    Щонайменше чотири людини загинули під час аварії легкомоторного літака, який впав на житлові будинки в американському штаті Каліфорнія.

    Про це повідомляє ВВС.

    Інцидент стався в місті Ріверсайд, з місцевого аеропорту якого літак вилетів в Сан-Хосе. Літак врізався в два житлових будинки, після чого розпочалася велика пожежа.

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    У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі
    У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі
    У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі
    У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі
    У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі

    За словами глави пожежного департаменту Ріверсайда Майкла Мура, на борту літака Cessna 310 знаходилася сім'я: чоловік, дружина і троє підлітків, які поверталися в Сан-Хосе з конференції чірлідерів в Діснейленді.

    За його словами, дівчинку, яка була на борту, викинуло з літака під час удару, в результаті чого вона отримала легкі поранення і змогла спілкуватися з рятувальниками по дорозі в лікарню. Ще одного постраждалого, який знаходився в одному з будинків, непритомного доставили в лікарню.

    Всього на місці аварії знайшли чотири тіла, але поки рятувальники не можуть сказати, були це пасажири літака чи люди, що знаходилися в будинках. Вони не виключають, що жертв може бути більше.

    Всього в результаті інциденту були зруйновані два будинки, ще один пошкоджений.

    Поліція з'ясовує причини події.

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