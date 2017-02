У США літак врізався в житлові будинки, є загиблі

На борту літака Cessna 310 знаходилася сім'я: чоловік, дружина і троє підлітків

Щонайменше чотири людини загинули під час аварії легкомоторного літака, який впав на житлові будинки в американському штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався в місті Ріверсайд, з місцевого аеропорту якого літак вилетів в Сан-Хосе. Літак врізався в два житлових будинки, після чого розпочалася велика пожежа.

За словами глави пожежного департаменту Ріверсайда Майкла Мура, на борту літака Cessna 310 знаходилася сім'я: чоловік, дружина і троє підлітків, які поверталися в Сан-Хосе з конференції чірлідерів в Діснейленді.

За його словами, дівчинку, яка була на борту, викинуло з літака під час удару, в результаті чого вона отримала легкі поранення і змогла спілкуватися з рятувальниками по дорозі в лікарню. Ще одного постраждалого, який знаходився в одному з будинків, непритомного доставили в лікарню.

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLA pic.twitter.com/NEdrVxyVAA