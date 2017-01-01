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    У США розбився легкий літак, загинула родина

    • Сьогодні, 19:50
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    Повідомляється, що літак розпався ще у повітрі.

    Унаслідок авіакатастрофи малого літака Cessna T210L у штаті Алабама, США загинули двоє дорослих і двоє підлітків, які, за попередніми даними, були членами однієї родини.

    Про це повідомив у неділю центральний телеканал ABC News із посиланням на місцеві ЗМІ.

    «Вважається, що загиблі були членами родини. Їх ідентифікували як 16-річного хлопця, 14-річну дівчину, 45-річного чоловіка й 43-річну жінку», - йдеться в повідомленні. При цьому імена не називаються.

    Катастрофа сталася напередодні вдень. Служба 911 отримала повідомлення про падіння літака о 14:33. Вже о 15:45 правоохоронці дісталися до його фюзеляжу та знайшли тіла всіх чотирьох пасажирів.

    Повідомляється також, що літак розпався у повітрі.

    Правоохоронці створили мобільний командний пункт, причини катастрофи встановлюються.

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