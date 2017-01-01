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    У США тривають випробування найбільшого у світі авіаносця

    • Сьогодні, 15:50
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    <span>Авіаносець Gerald R Ford (CVN-78)</span>
    Авіаносець Gerald R Ford (CVN-78)

    Планується, що Gerald R Ford буде здано в експлуатацію до кінця цього року

    Найбільший у світі військовий корабель, авіаносець Gerald R Ford (CVN-78), почав морські випробування біля східного узбережжя США.

    Про це поінформували у прес-службі ВМС США.

    Як зазначається, гігантський атомохід з водотоннажністю 100 тис. тонн залишив суднобудівний завод в Ньюпорт-Ньюс у неділю, 9 квітня. Впродовж тижня інженери судна під контролем ВМС США проводитимуть ходові випробування авіаносця, які стануть першими морськими випробуваннями суднових систем, вузлів і відсіків.

    Планується, що Gerald R Ford буде здано в експлуатацію до кінця цього року. Коли саме, ще невідомо, оскільки корабель настільки великий і складний, що перед його введенням в експлуатацію можуть виникнути різні дрібні проблеми, які потребують часу на їх вирішення.

    Коли авіаносець вийде на бойове чергування, кількість членів його екіпажу становитиме 4660 людей, а на борту розміщуватиметься понад 70 винищувачів Lockheed Martin F-35C Lightning. На авіаносці також буде розміщено вертольоти і літаки підтримки.

    «Це перший новий розроблений авіаносець за останніх 40 років. У ньому є безліч нових, вдосконалених систем, аналогів яких не існує в світі», – сказав секретар ВМФ Шон Стаклі.

    Як зазначається, корабель оснащений електромагнітною катапультою EMALS на основі лінійного електродвигуна. Вона дозволяє розганяти бойові літаки більш плавно і уникати занадто сильних навантажень на конструкцію літального апарату.

    Два нових атомних реактори, розроблених для авіаносця, здатні виробляти на 25% більше електроенергії, ніж енергоустановка авіаносця попереднього покоління.

    Загальна вартість будівництва авіаносця зараз становить $12,9 млрд, додатково $4,7 млрд планують витратити на проектування корабля і супутні науково-дослідні проекти.

     

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