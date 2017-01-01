У США тривають випробування найбільшого у світі авіаносця

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Авіаносець Gerald R Ford (CVN-78)

Планується, що Gerald R Ford буде здано в експлуатацію до кінця цього року

Найбільший у світі військовий корабель, авіаносець Gerald R Ford (CVN-78), почав морські випробування біля східного узбережжя США.

Про це поінформували у прес-службі ВМС США.

Як зазначається, гігантський атомохід з водотоннажністю 100 тис. тонн залишив суднобудівний завод в Ньюпорт-Ньюс у неділю, 9 квітня. Впродовж тижня інженери судна під контролем ВМС США проводитимуть ходові випробування авіаносця, які стануть першими морськими випробуваннями суднових систем, вузлів і відсіків.

Планується, що Gerald R Ford буде здано в експлуатацію до кінця цього року. Коли саме, ще невідомо, оскільки корабель настільки великий і складний, що перед його введенням в експлуатацію можуть виникнути різні дрібні проблеми, які потребують часу на їх вирішення.

Коли авіаносець вийде на бойове чергування, кількість членів його екіпажу становитиме 4660 людей, а на борту розміщуватиметься понад 70 винищувачів Lockheed Martin F-35C Lightning. На авіаносці також буде розміщено вертольоти і літаки підтримки.

«Це перший новий розроблений авіаносець за останніх 40 років. У ньому є безліч нових, вдосконалених систем, аналогів яких не існує в світі», – сказав секретар ВМФ Шон Стаклі.

Як зазначається, корабель оснащений електромагнітною катапультою EMALS на основі лінійного електродвигуна. Вона дозволяє розганяти бойові літаки більш плавно і уникати занадто сильних навантажень на конструкцію літального апарату.

Два нових атомних реактори, розроблених для авіаносця, здатні виробляти на 25% більше електроенергії, ніж енергоустановка авіаносця попереднього покоління.

Загальна вартість будівництва авіаносця зараз становить $12,9 млрд, додатково $4,7 млрд планують витратити на проектування корабля і супутні науково-дослідні проекти.