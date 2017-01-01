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    У США в результаті краху літака швидкої допомоги загинули троє

    • Сьогодні, 04:17
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    &nbsp;У результаті аварії літака швидкої допомоги в Техасі загинули три людини
     У результаті аварії літака швидкої допомоги в Техасі загинули три людини

    Крах літака стався неподалік від міжнародного аеропорту Амарілло

     У результаті аварії літака швидкої допомоги в Техасі загинули три людини.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Інцидент стався неподалік від міжнародного аеропорту Амарілло. Літак прямував до штату Нью-Мексико.

    У компанії Rico Aviation, якій належав літак швидкої допомоги, підтвердили, що в результаті аварії загинули три їх працівника.

    Причини інциденту не повідомляються.

    США літак
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