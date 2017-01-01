У США в результаті краху літака швидкої допомоги загинули троє
- Сьогодні, 04:17
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У результаті аварії літака швидкої допомоги в Техасі загинули три людини
Крах літака стався неподалік від міжнародного аеропорту Амарілло
У результаті аварії літака швидкої допомоги в Техасі загинули три людини.
Про це повідомляє Associated Press.
Інцидент стався неподалік від міжнародного аеропорту Амарілло. Літак прямував до штату Нью-Мексико.
У компанії Rico Aviation, якій належав літак швидкої допомоги, підтвердили, що в результаті аварії загинули три їх працівника.
Причини інциденту не повідомляються.