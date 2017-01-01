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    У США зіткнулись два одномоторних літаки: є загиблі

    • Сьогодні, 05:29
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    news-journalonline.com

    Зіткнення сталося в повітряному просторі над лісистій місцевістю неподалік від міста Еджуотер

    В результаті зіткнення двох одномоторних літаків у Флориді загинуло двоє людей. Про це повідомляє місцеве видання l.

    Зіткнення сталося в повітряному просторі над лісистій місцевістю неподалік від міста Еджуотер. За словами очевидця, він бачив в небі кілька маленьких літаків, коли один з них зачепив крилом інший.

    У Федеральному авіаційному управлінні США повідомили, що модель одного з літаків - Cessna 170, коли як інше повітряне судно, мабуть, був саморобним.

    Відомство почало розслідування інциденту.

    Крім пілотів, які загинули під час зіткнення, на борту літаків нікого не було.

    Джерело: The Daytona Beach News-Journa

    США розслідування
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