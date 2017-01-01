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    У Стамбулі вбили засновника іранського телеканалу

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    Саїда Каріміана убили в Стамбулі
    Саїда Каріміана убили в Стамбулі

    Телеканал транслює на іранську аудиторію західні програми і неодноразово критикувався владою Ірану

    Засновника і керівника іранського телеканалу Gem TV Саїда Каріміана разом із його ‎кувейтським партнером застрелили у Стамбулі.‎ За повідомленнями, чоловіків убили у стамбульському районі Маслак у суботу ввечері: ‎нападники відкрили вогонь по їхньому автомобілю. Пізніше авто нападників знайшли ‎спаленим.‎

    Пан Каріміан загинув на місці; його партнер помер у лікарні від отриманих ран.‎

    Телеканал Gem TV, який дублює на фарсі і транслює на іранську аудиторію західні програми, ‎неодноразово критикувався владою Ірану. Його звинувачували у тому, що він суперечить ‎мусульманським цінностям і поширює західну культуру.‎

    Саїда Каріміана раніше також заочно судили на батьківщині за звинуваченнями у пропаганді ‎проти Ірану - тегеранський суд засудив його до шести років ув'язнення.‎ Члени родини пана Каріміана розповіли кореспонденту ВВС, що чоловікові у останні кілька місяців ‎погрожували, і відтак він збирався переїхати із Стамбула до Лондона.‎

    Водночас джерела в турецькій поліції припускають, що його убивство могло бути пов'язано ‎із бізнес-інтересами.‎

    Джерело: BBC

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