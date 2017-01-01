У Стамбулі вбили засновника іранського телеканалу
- Сьогодні, 16:59
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Телеканал транслює на іранську аудиторію західні програми і неодноразово критикувався владою Ірану
Засновника і керівника іранського телеканалу Gem TV Саїда Каріміана разом із його кувейтським партнером застрелили у Стамбулі. За повідомленнями, чоловіків убили у стамбульському районі Маслак у суботу ввечері: нападники відкрили вогонь по їхньому автомобілю. Пізніше авто нападників знайшли спаленим.
Пан Каріміан загинув на місці; його партнер помер у лікарні від отриманих ран.
Телеканал Gem TV, який дублює на фарсі і транслює на іранську аудиторію західні програми, неодноразово критикувався владою Ірану. Його звинувачували у тому, що він суперечить мусульманським цінностям і поширює західну культуру.
Саїда Каріміана раніше також заочно судили на батьківщині за звинуваченнями у пропаганді проти Ірану - тегеранський суд засудив його до шести років ув'язнення. Члени родини пана Каріміана розповіли кореспонденту ВВС, що чоловікові у останні кілька місяців погрожували, і відтак він збирався переїхати із Стамбула до Лондона.
Водночас джерела в турецькій поліції припускають, що його убивство могло бути пов'язано із бізнес-інтересами.
Джерело: BBC