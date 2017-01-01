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    У столиці Казахстану почалися сирійські переговори

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    Сирійські переговори в Астані
    Сирійські переговори в Астані

    Переговори за зачиненими дверима мають закінчитися опівдні 24 січня

    У столиці Казахстану Астані почалися переговори з мирного врегулювання конфлікту в Сирії. Дводенна конференція, в якій беруть участь делегації сирійського уряду і опозиції, почалася 23 січня.

    Переговори співорганізовано за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, спостерігають за їх перебігом посол США у Казахстані і спеціальний посланець ООН у Сирії Стаффан де Містура.

    Переговори в першу чергу спрямовані на зміцнення угоди про припинення вогню, досягнутої в грудні, і на просування процесу врегулювання конфлікту в Сирії, що триває у швейцарській Женеві. Чергове засідання женевських переговорів призначене на 8 лютого.

    Представники Росії, Ірану й Туреччини зустрілися 22 січня, щоб обговорити проект потенційної угоди для підписання.

    МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають закінчитися опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція.

    Джерело: Радіо Свобода

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