У столиці можуть офіційно заборонити вилов безпритульних котів

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Депутати Київради можуть офіційно заборонити вилов безпритульних котів

На пленарному засіданні Київради розглянуть проект рішення про заборону на вилов безпритульних котів

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливного-енергетичного комплексу депутати погодили проект рішення про заборону на вилов безпритульних котів у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Документ передбачає вирішення питання поводження та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Відповідно до проекту рішення, забороняється вилов безпритульних котів на території Києва за винятком необхідності їх стерилізації, вакцинації та/або з метою прилаштування до нових власників. До цього процесу обов'язково мають бути залучені представники громадських зоозахисних організацій.

Окрім того, в проекті рішення наголошується, що відповідальні особи, які уповноважені в структурах житлово-експлуатаційних підприємств чи організацій, в тому числі ЖБК, ОСББ, мають забезпечувати дотримання норм та вимог експлуатації підвалів, технічних підвалів та горищ, запобігати ізоляції там котів, що може призвести до їх загибелі.

«Рішення цілком правильне, ми його підтримали із правкою: надати право ОСББ та ЖБК вирішувати дозволяти чи не дозволяти жити котам в підвалах їхніх будинків. Хочу наголосити, що є колективні житлові органи, які повинні приймати рішення, але не можна допустити вбивства котів, не можна допустити знущання. Це все можна вирішити цивілізованими методами», - зазначив голова постійної комісії з питань ЖКГ та ПЕК Володимир Бондаренко.

Також, згідно із проектом рішення, комунальні підприємства по утриманню житлового фонду зобов’язанні не створювати навмисних перешкод для виконання котами функції природної дератизації.

Документ мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.