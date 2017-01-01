У столиці попрощалися із народною артисткою Надією Батуріною

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Надія Батуріна

Батуріна була ведучою програми «На добраніч, діти»

Прощання з народною артисткою України Надією Батуріною відбулося у четвер в її рідному театрі - Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки. Поховали актрису, яка померла 25 квітня у Києві, на Байковому кладовищі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби театру.

«На 89-му році пішла з життя чудова актриса, надзвичайно вродлива жінка Надія Петрівна Батуріна. Її любили всі, від малого до старого. Малюки обожнювали зворушливу тітку Надю за теплоту і щирість, за те, що багато років щосереди вона сама приходила до них в дім з екрану телевізора і разом з Буратіно розповідала казки на ніч. Дорослі милувалися її величною, граціозною жіночою вродою і захоплювалися акторським талантом. А партнери і режисери любили її за невичерпний гумор, талант оповідачки і самовідданість професії. Так, як уміла носити театральні костюми вона, мало кому вдавалося. Вона була з іншого часу і при цьому надзвичайно сучасна. Надія Петрівна була воістину Народною артисткою. Усі, хто бачив її на сцені, ніколи не забудуть цю магічну Жінку та Актрису», - йдеться у повідомленні.

Надія Батуріна народилася 26 листопада 1928 року в м. Миколаїв. Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. Мечникова, потім театральну драматичну студію Театру Радянської Армії Одеського військового округу. У 1958 - 1961 роках працювала в Одеському українському музично-драматичному театрі, Одеському російському драматичному театрі ім. Іванова. З 1961 року - в Київському державному російському драматичному театрі ім. Лесі Українки (нині Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки).

Актриса зіграла в театрі більш ніж півсотні ролей. Глядачі запам'ятали її, зокрема, по спектаклях «Четвертий» Симонова, «Кафедра» Врублевської, «Дон Карлос» Шиллера, «Варвари» Горького, «Безприданниця» Островського, «Як важливо бути серйозним» Уайльда, «Кам'яний володар» Лесі Українки, «Отелло» Шекспіра, «Сміх лангусти» Маррелла, «Переможниця» Арбузова та багатьох інших. Батуріна виступала і як режисер-постановник ряду спектаклів в театрі Лесі Українки і театральній студії «Сузiр'я». Вона також відома як автор і телеведуча телепрограм на українському телебаченні.