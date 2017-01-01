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    У столиці призупинено проект щодо встановлення в метро безкоштовного Wi-Fi

    • Сьогодні, 16:57
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    Зараз безпровідний інтернет доступний на 12 станціях київського метрополітену

    У столичному метро призупинили встановлення безкоштовної мережі Wi-Fi у зв’язку з фінансовою неспроможністю інвестора.

    Про це повідомив директор КП «Київське інвестиційне агентство» Олег Містюк, передає 44.ua.

    «На сьогоднішній день проект призупинено у зв’язку з фінансовою неспроможністю інвестора добудувати проект, тому зараз ведуться переговори з різними компаніями, щоб урятувати проект», – сказав Містюк.

    Він додав, що зараз безпровідний інтернет доступний на 12 станціях метро: «Олімпійська», «Пл. Льва Толстого», «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Театральна», «Університет», «Золоті ворота», «Кловська», «Палац спорту», «Арсенальна», «Лук’янівська», «Дніпро»), також обладнаний у семи тунелях і понад 130 вагонах.
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