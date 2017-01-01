У столиці продадуть частину торговельного центру за борги

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Об’єкт розташований на вул. Братиславська, 52

На продаж виставлено групу приміщень на другому поверсі торговельного центру у Десняському районі

12 червня у системі «ProZorro.Продажі» відбудеться аукціон з продажу нерухомості – частини торговельного центру, що перебуває на балансі ПАТ КБ «Євробанк». Об’єкт, площею 4001 м2, у Деснянському районі столиці виставляється із початковою ціною реалізації 156,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На продаж виставлено групу приміщень на другому поверсі 5-поверхового гаражу. Ці приміщення нині здано в оренду. Об’єкт розташований на вул. Братиславська, 52.

Актив виставляється на продаж уперше. Організатор торгів – Товарна біржа «Полонекс». Заявки на участь у торгах приймаються до 11 червня.

«За умовами «пілотного проекту», який зараз реалізується у фонді, актив на перші торги виставляється за балансовою вартістю. Водночас у публічному паспорті торгів визначено дати та умови проведення наступних аукціонів (у разі, якщо попередні торги буде визнано такими, що не відбулися)», – йдеться у повідомленні фонду.