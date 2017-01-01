У столиці Венесуели в ході протестів постраждали 46 осіб
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У Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади
У столиці Венесуели Каракасі в ході акції протесту постраждали 46 осіб.
Про це повідомив глава району Чакао Рамон Мучачо в своєму Twitter.
«46 (чоловік) отримали поранення. 30 - травмовані, двоє - з опіками, 11 - із задухою, 1 - поранений дробом, і 2 - з гіпертонією », - написав він.
20M 7:10pm Balance atenciones @SaludChacao: 46 heridos. 30 por traumatismos, 2 quemaduras, 11 por asfixia, 1 perdigón y 2 por hipertensión.— RAMÓN MUCHACHO (@ramonmuchacho) 20 травня 2017 р.
Нагадаємо, починаючи з квітня у Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади. Під час демонстрацій поліція затримала понад 1 тис. осіб, які виступають на боці опозиції.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив опозицію у вбивствах мирних громадян за допомогою снайперів.
Як повідомлялося, вже кілька місяців Венесуела знаходиться в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагає проведення референдуму щодо усунення президента Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.