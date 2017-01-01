  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У столиці Венесуели в ході протестів постраждали 46 осіб

    • Сьогодні, 04:55
    • Розсилка
    <span>Протести у Венесуелі</span>
    Протести у Венесуелі

    У Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади

    У столиці Венесуели Каракасі в ході акції протесту постраждали 46 осіб.

    Про це повідомив глава району Чакао Рамон Мучачо в своєму Twitter.

    «46 (чоловік) отримали поранення. 30 - травмовані, двоє - з опіками, 11 - із задухою, 1 - поранений дробом, і 2 - з гіпертонією », - написав він.

    Нагадаємо, починаючи з квітня у Венесуелі практично щодня відбуваються акції протесту проти нинішньої влади. Під час демонстрацій поліція затримала понад 1 тис. осіб, які виступають на боці опозиції.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив опозицію у вбивствах мирних громадян за допомогою снайперів.

    Як повідомлялося, вже кілька місяців Венесуела знаходиться в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагає проведення референдуму щодо усунення президента Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.

    Венесуела
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ