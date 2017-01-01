У столиці впіймали банду квартирних крадіїв з Грузії

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Зловмисників затримали при спробі пограбувати квартиру в Дарницькому районі

У Києві сьогодні вночі затримали злочинну групу злодіїв-«домушників». Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Правоохоронці отримали дзвінок від чоловіка з інформацією про те, що невідомі проникли в квартиру в сусідньому будинку за адресою пр. Григоренка, 25-В.

На місце події оперативно прибули екіпажі поліції особливого призначення «Кордон 104» і «Кордон 116».

Поліцейським вдалося взяти «на гарячому» трьох зловмисників (Газделіані Шмагі, Меладзе Беку, Туквадзе Гіоргі). Ще один злочинець, який стояв «на шухері», при появі поліцейських зник.

Всі троє затриманих виявилися громадянами Грузії.