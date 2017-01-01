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    У столиці застрелився співробітник СБУ

    • Вчора, 23:18
    • Розсилка

    Співробітник СБУ вистрілив собі у скроню з табельної зброї

    У столиці на вулиці Василенка покінчив з життям співробітник СБУ. Про це повідомляє Еспресо.

    Трагедія сталася близько 17 години.

    За непідтвердженими даними, співробітник СБУ застрелився у будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

    Він вистрілив собі у скроню з табельної зброї.Постріл став фатальним для нього.

    На місці трагедії працює оперативно-слідча група, військові прокурори Київського гарнізону Центрального регіону України.

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    У столиці застрелився співробітник СБУ
    У столиці застрелився співробітник СБУ
    У столиці застрелився співробітник СБУ

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