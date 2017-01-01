У столиці застрелився співробітник СБУ
- Вчора, 23:18
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Співробітник СБУ вистрілив собі у скроню з табельної зброї
У столиці на вулиці Василенка покінчив з життям співробітник СБУ. Про це повідомляє Еспресо.
Трагедія сталася близько 17 години.
За непідтвердженими даними, співробітник СБУ застрелився у будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.
Він вистрілив собі у скроню з табельної зброї.Постріл став фатальним для нього.
На місці трагедії працює оперативно-слідча група, військові прокурори Київського гарнізону Центрального регіону України.