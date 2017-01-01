У суботу в Україні очікується мокрий сніг

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Невеликий мокрий сніг

Завтра в Україні хмарно із проясненнями, часом невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

У суботу, 21 січня, в Києві хмарно із проясненнями, часом невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, часом невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси. У Карпатах часом невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, часом невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно із проясненнями, часом невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На сході України хмарно із проясненнями, часом невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, мокрий сніг (вночі місцями), на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Криму хмарно із проясненнями, часом невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси. У Ялті часом невеликий мокрий сніг. Температура вночі -3...-5 градусів, вдень +1...+3 градуси.