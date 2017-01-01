Тисячі демонстрантів по всьому світу виступили проти зазіхань на наукову свободу та поширення «альтернативних фактів»

Десятки тисяч людей в усьому світі вийшли у суботу, 22 квітня, на демонстрації за свободу науки. Учасники виступили проти презирливого ставлення до знань та поширення "альтернативних фактів", повідомляє видання DW.

«Марші за науку» пройшли у понад 600 містах світу, в тому числі й у щонайменше 16 німецьких містах. У Берліні в акції взяли участь приблизно 11 тисяч осіб, у Бонні - тисяча.

Основна хода в рамках світового "Маршу" відбулася у Вашингтоні, де демонстранти пройшли повз Білий дім. Вони протестували проти політики президента США Дональда Трампа та його спроб заперечити наукові висновки щодо кліматичних змін.

Уряди Росії, Туреччини та Угорщини теж останнім часом вживали заходів, які спрямовані проти університетів та свободи науки.