У Світовому банку пояснили, від чого залежить зарплата українців

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Зарплата в Україні

Потенціал України досить високий, але необхідно проводити реформи, зазначив економіст

У Світовому банку вважають, що зростання реальної заробітної плати українців прямо залежить від темпів зростання економіки.

Про це на прес-конференції сказав провідний економіст та керівник програми по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Kxан.

«У 2016 році ми почали бачити зростання реальної заробітної плати, але для того, щоб зарплатня збільшувалась більш швидкими темпами, потрібні більш високі темпи економічного зростання», - сказав Кхан.

Він додав, що в України високий потенціал, адже вона має не тільки вигідне географічне положення - на перетині Європи та Азії, а й високоосвічене населення.

«Тому потенціал України досить високий. Однак для того, щоб його здійснити, аби покращити добробут населення, потрібно проводити реформи», - додав Кхан.

Джерело: Укрінформ