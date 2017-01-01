У Торецьку на шахті стався викид газу, є загиблий

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На шахті стався викид газу

У Торецьку (Донецька обл.) на шахті «Центральна» стався викид вугілля і газу, одна людина загинула.

Про це повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський в ефірі телеканалу «112. Україна».

Внаслідок інциденту у лаві заблокованими були 4 осіб, троє з них змогли вибратися з-під завалів, пошуки однієї особи тривали. Згодом стало відомо, що працівника шахти було знайдено без ознак життя.

«Там проводилися ремонтні роботи, стався викид вугілля і газу. Чому це сталося - поки не зрозуміло, на місці працює комісія, яка має встановити причини події. Відомо, що шахти досить загазовані, можливо, не спрацював датчик газу. Сказати точніше зможемо за 2-3 дні», - зазначив Жебрівський.