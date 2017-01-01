  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Торецьку на шахті стався викид газу, є загиблий

    • Сьогодні, 17:25
    • Розсилка
    На шахті стався викид газу
    На шахті стався викид газу

    У Торецьку (Донецька обл.) на шахті «Центральна» стався викид вугілля і газу, одна людина загинула.

    Про це повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський в ефірі телеканалу «112. Україна».

    Внаслідок інциденту у лаві заблокованими були 4 осіб, троє з них змогли вибратися з-під завалів, пошуки однієї особи тривали. Згодом стало відомо, що працівника шахти було знайдено без ознак життя. 

    «Там проводилися ремонтні роботи, стався викид вугілля і газу. Чому це сталося - поки не зрозуміло, на місці працює комісія, яка має встановити причини події. Відомо, що шахти досить загазовані, можливо, не спрацював датчик газу. Сказати точніше зможемо за 2-3 дні», - зазначив Жебрівський. 

    шахта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ