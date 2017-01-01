У Туреччині розбилася повітряна куля, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався в той момент, коли повітряна куля з туристами здійснювала жорстку посадку і зачепилася за високовольтні дроти

В Туреччині в районі міста Невшехір в області Каппадокія розбилася повітряна куля з туристами, в результаті чого загинула одна людина і ще 20 постраждали, передає місцеве видання Hurriyet.

Повідомляється, що інцидент стався в той момент, коли повітряна куля з туристами здійснювала жорстку посадку і зачепилася за високовольтні дроти. В результаті аварії загинула одна людина і ще 20 постраждали. Усіх потерпілих доставили в довколишні лікарні на каретах швидкої допомоги. Офіційно подробиці інциденту поки не повідомляються.

Відзначимо, в лютому в Туреччині також у ході жорсткої посадки повітряної кулі були жертви. Тоді загинув турист з Данії.

Нагадаємо, в березні 2017 року в Туреччині невдало приземлилися повітряні кулі, в результаті чого також були десятки постраждалих. У результаті аварійної посадки трьох куль постраждали не менше 40 осіб. Більшість з них були туристами з Європи та Китаю, які брали участь в екскурсійних турах.