В Туреччині розбився військовий вертоліт через три хвилини після зльоту

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Вертоліт, архівне фото

Понад десять військових загинули

У Туреччині розбився військовий вертоліт. Інцидент стався в середу ввечері в провінції Ширнак на південному сході країни, вертоліт зіткнувся з лінією електропередачі, йдеться в заяві адміністрації провінції.

«У районі Улудере провінції Ширнак впав військовий вертоліт через три хвилини після зльоту в результаті зіткнення з ЛЕП. На місце події прибули рятувальники», - йдеться в заяві, яку цитує «Ріа Новини».

За даними Reuters з посиланням на джерела в силових відомствах, в результаті аварії загинули 12 військових. У той же час агентство IHA повідомило про 13 загиблих: серед них - генерал, два полковники і чотири офіцери середньої ланки.

У провінції Ширнак раніше неодноразово проводилися операції проти забороненої в Туреччині «Робочої партії Курдистану».