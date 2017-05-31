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    В Туреччині розбився військовий вертоліт через три хвилини після зльоту

    • Вчора, 23:53
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    Вертоліт, архівне фото
    Вертоліт, архівне фото

    Понад десять військових загинули

    У Туреччині розбився військовий вертоліт. Інцидент стався в середу ввечері в провінції Ширнак на південному сході країни, вертоліт зіткнувся з лінією електропередачі, йдеться в заяві адміністрації провінції.

    «У районі Улудере провінції Ширнак впав військовий вертоліт через три хвилини після зльоту в результаті зіткнення з ЛЕП. На місце події прибули рятувальники», - йдеться в заяві, яку цитує «Ріа Новини».

    За даними Reuters з посиланням на джерела в силових відомствах, в результаті аварії загинули 12 військових. У той же час агентство IHA повідомило про 13 загиблих: серед них - генерал, два полковники і чотири офіцери середньої ланки.

    У провінції Ширнак раніше неодноразово проводилися операції проти забороненої в Туреччині «Робочої партії Курдистану».

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