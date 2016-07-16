У Туреччині з часу спроби перевороту затримано 154 тис. осіб

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Невдала спроба перевороту в Туреччині відбулася в ніч на 16 липня 2016 року

У загальній складності 45 708 затриманих були звільнені судом умовно

У Туреччині з часу спроби державного перевороту затримано 154 694 особи, 50 136 осіб ув’язнено за підозрою у зв’язках з рухом Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту 15 липня.

Про це йдеться в даних джерел Міністерства юстиції Туреччини.

Згідно з даними, серед 50 136 осіб, які перебувають у в’язниці є: 2 431 суддя та прокурор, 104 члени Верховного Суду, 41 член Державної ради, двоє членів Конституційного Суду, троє членів Верховної ради суддів і прокурорів, 6 982 військовослужбовців, у тому числі 167 генералів, 8 816 поліцейських, 23 губернаторів, 72 віце-губернаторів, 112 районних губернаторів та 31 550 цивільних осіб та державних службовців.

Рішення про скасування кримінального переслідування було винесено щодо 2 763 осіб з 154 694 підозрюваних.

У загальній складності 45 708 затриманих були звільнені судом умовно, 12 753 були відпущені співробітниками поліції та прокуратури, 7 430 були звільнені через відсутність доказів, серед них 1 312 військовослужбовців, 1 247 поліцейських, дев’ять віце-губернаторів, троє губернаторів та інші.

Повідомляється, що 7 112 осіб перебувають в розшуку.

Як відомо, невдала спроба перевороту в Туреччині відбулася в ніч на 16 липня. Тоді загинуло більше 200 людей.

Турецька влада звинувачує в організації перевороту опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який мешкає в США.

Джерело: Європейська правда