У Туреччині затримали 400 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

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Рейди проходили в кількох регіонах країни

Cеред підозрюваних багато іноземців

Під час антитерористичної операції в Туреччині поліція виявила близько 400 підозрюваних в зв'язках з угрупованням «Ісламська держава» (ІДІЛ).

Про це повідомляє «Лівий берег» із посиланням на газету Daily Sabah.

За інформацією видання, рейди пройшли в кількох регіонах країни. Близько 150 осіб затримали в провінції Шанлиурфа, що межує з Сирією, 46 - в Бурсі. Повідомляється, що серед підозрюваних багато іноземців.

Нагадаємо, в новорічну ніч було скоєно напад на відвідувачів стамбульського нічного клубу Reina.

Жертвами атаки стали 39 осіб (серед них громадянка Росії Нура Гасанова). Відповідальність за теракт взяла на себе «Ісламська держава». 16 січня виконавця атаки, громадянина Узбекистану Абдулгадіра Машаріпова було спіймано. Днем пізніше він визнав свою провину. Також у цій справі були затримані 40 осіб, в тому числі, росіяни.

Підрозділи турецької армії з 24 серпня 2016 року проводять операцію «Щит Євфрату» в Сирії. Головною заявленою метою місії є звільнення прикордонних територій від бойовиків ІДІЛ і бійців курдського ополчення, а також створення зон безпеки.

Також 31 січня Туреччина повідомила про знищення 230 об'єктів ІДІЛ.