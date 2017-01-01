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    У Туреччині затримали понад тисячу «таємних імамів» Гюлена

    • Сьогодні, 14:50
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    <span>Ймовірні прихильники Гюлена</span>
    Ймовірні прихильники Гюлена

    Загалом турецька влада видала понад 3,2 тисячі ордерів на арешт прихильників Гюлена

    У середу, 26 квітня, у Туреччині вже більше тисячі осіб затримані за підозрою у причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада обвинувачує в організації спроби військового перевороту у липні минулого року. Як заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, усі затримані працювали у структурах поліції та були «таємними імамами» руху Гюлена.

    «1009 таємних імамів на даний момент були затримані у 72 провінціях, операція триває досі», - повідомив міністр у середу.

    За даними телеканалів NTV та CNN Turk, загалом турецька влада видала понад 3,2 тисячі ордерів на арешт прихильників Гюлена під час цієї хвилі затримань, яка є однією з найбільших в країні протягом останніх місяців.

    Нагадаємо, під час репресивних заходів, розгорнутих турецькою владою після невдалої спроби перевороту, близько 120 тисяч осіб були звільнені з роботи, а понад 40 тисяч були затримані або ув'язнені.

    Джерело: DW

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