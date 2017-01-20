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    У Вашингтоні двоє поліцейських поранені в ході сутичок з протестувальниками

    • Сьогодні, 02:02
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    Група з 500-1000 протестувальників після завершення вступної промови Трампа влаштувала погроми

    Близько 100 осіб було заарештовано через протести проти інавгурації Дональда Трампа, який став 45 президентом США.

    Про це повідомляє Fox News.

    Як зазначається, принаймні двоє поліцейських в ході сутичок з протестувальниками були поранені.

    За словами виконуючого обов’язки начальника поліції Пітера Енкінса, група з 500-1000 протестувальників після завершення вступної промови Трампа почали кидати каміння та псувати вулиці міста.



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