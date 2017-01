У Вашингтоні двоє поліцейських поранені в ході сутичок з протестувальниками

Група з 500-1000 протестувальників після завершення вступної промови Трампа влаштувала погроми

Близько 100 осіб було заарештовано через протести проти інавгурації Дональда Трампа, який став 45 президентом США.

Про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, принаймні двоє поліцейських в ході сутичок з протестувальниками були поранені.

За словами виконуючого обов’язки начальника поліції Пітера Енкінса, група з 500-1000 протестувальників після завершення вступної промови Трампа почали кидати каміння та псувати вулиці міста.

Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's #InaugurationDay https://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/DdNvdy4Ijm

Serious flames surrounding limo that was set on fire during Washington, DC protests, fire dept on scene pic.twitter.com/RSxme5rbvA