У Венесуелі багатотисячні протести переросли в бійки з поліцією

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Мітингарі жбурляли в силовиків каміння, тоді як останні відповідали сльозогінним газом

У Венесуелі багатотисячні вуличні протести знову призвели до спалаху насильства. Четверта за останній тиждень демонстрація проти чинного президента Ніколаса Мадуро 9 квітня 2017 року завершилася протистоянням її учасників із поліцією, передає DW.

Зазначено, що мітингарі жбурляли в силовиків каміння, тоді як останні відповідали сльозогінним газом. Влада закрила низку станцій метро. Лідери опозиції виступили з гаслом «Диктатурі - ні!». Сутичкам передував мирний марш за участю більше 50 тисяч людей, які вийшли протестувати проти політики соціаліста Мадуро. Демонстранти вимагали, зокрема, гарантії захисту прав людини, а також проведення нових виборів на тлі ризику дефолту Венесуели та дефіциту харчів і ліків.

Повідомляється, що напередодні демонстрації влада заборонила лідерові опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років. Це позбавило його шансу виставити свою кандидатуру проти Мадуро на майбутніх президентських виборах. На попередніх виборах Капрілес поступився чинному президентові кількома відсотками голосів.

«Я дійду навіть до кожного села Венесуели, щоб покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро», - заявив Капрілес під час акції протесту. Маніфестанти також вимагали повернення влади парламенту, звільнення політичних в'язнів та дозволу уряду на отримання гуманітарної допомоги від інших країн. Віце-президент Венесуели Тарек ель-Айссамі назвав марш у Каракасі "незаконним та неконституційним", оскільки опозиція не отримала дозволу на його проведення. Раніше він заявляв, що керівництво опозиції «шукає провокацій». Остання, своєю чергою, закидає правоохоронним органам непотрібне насильство.

Так, 6 квітня, застрелили 19-річного чоловіка, через що заарештували поліцейського. За даними правозахисників, за останні дні затримали близько 100 протестувальників. Опозиціонери заявляють про більше ста ув'язнених політичних активістів. Низка країн регіону вже розкритикувала дії Каракаса проти Капрілеса. Протести проходять також в інших містах Венесуели. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 квітня тисячі венесуельців вийшли на акцію протесту в Каракасі, щоб підтримати лідера опозиції до президента Ніколаса Мадуро - Енріке Капрілеса.