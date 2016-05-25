У Венесуелі визнали Путіна «мирним» лідером «багатополярного світу»

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Президент Венесуели заявив про намір приїхати в Москву

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про те, що президент Росії Володимир Путін став лауреатом премії імені Уго Чавеса. Про це повідомляє El Nacional.

За його словами, кваліфікаційний комітет премії вирішив, що перший приз дістанеться Путіну.

«Ми визнаємо Володимира Путіна мирним лідером, лідером багатополярного світу. Ми багато чому вчимося у нього», - сказав Мадуро в ході прес-конференції.

Також президент Венесуели зазначив «стратегічне бачення світу» у російського президента. Крім того, Мадуро висловив надію на швидкий візит до Росії.