У вересні у Києві запустять нову нитку колектора за 1,3 млрд грн

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Каналізаційний колектор

Будівництво колектора фінансується спільно із міського і Державного бюджету

У Києві нову нитку міського колектора планують ввести в експлуатацію вже у вересні цього року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

Міський голова відзначив, що колектор - дуже важливий для міста інфраструктурний об'єкт. «Столичний колектор був побудований ще в 1960-ті роки. На жаль, уже в 1999 році він був визнаний аварійним. Тим не менш, гроші в об'єкт не вкладали, тема замовчувалася. Але це може спричинити велику екологічну катастрофу, наслідки якої відчують не тільки в Києві», - наголосив Кличко.

Столична влада взялася за вирішення цієї проблеми і знайшла кошти для будівництва нової нитки колектора. «Ми інвестували майже 1,3 млрд гривень, щоб побудувати нову нитку колектора. І у вересні ми вже зможемо її запустити в експлуатацію», - заявив Кличко та додав, що будівництво фінансується спільно із міського і Державного бюджету.

Мер підкреслив, що спорудження цього об’єкту було непростим завданням, і подякував за роботу усім фахівцям, команді, яка долучилася до будівництва колектора. «Я не буду розказувати, скільки у нас було проблем, наскільки це складний об’єкт, але ми впоралися із усіма викликами, і я не думаю, що щось завадить нам запустити його вчасно», - зауважив міський голова.